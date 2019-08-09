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يبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة أول مناسك الحج لهذا العام بالتوافد الى مشعر منى لقضاء يوم التروية والاستعداد للوقوف بمشعر عرفات غدا السبت.

وقال رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي لـكونا امس إن حملات الحج الكويتية على أتم الاستعداد لتيسير مناسك الحج لحجاج الكويت البالغ عددهم 9500 بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية والموزعون على 52 حملة حج والذين يكتمل وصولهم اليوم الخميس إلى الأراضي المقدسة.

وأوضح عمادي أن الحملات وفرت كل ما يحتاجه الحجاج من أجل انتقالهم إلى مشعر منى بسلاسة مؤكدا جهوزية مخيمات مشعر منى الخاصة بالحملات الكويتية التي ستستقبل الحجاج في يوم التروية إضافة إلى مخيمات عرفات التي سيتوجه إليها الحجاج بعد غد السبت.

وأضاف أن هناك العديد من الحملات الكويتية التي سيتوجه حجاجها إلى منى للمبيت ثم سيغادرون بعد فجر السبت إلى مشعر عرفات بعدما أتمت جميع الحملات استعداداتها وأكملت تجهيزات مخيماتها لاستقبالهم. واشار الى أن البعثة الكويتية سوف تتابع عملية الانتقال من مكة إلى مشعر منى بشكل حثيث من خلال فرقها ولجانها المتعددة ولاسيما لجنة التفويج، مؤكدا أن البعثة عملت بشكل متواصل في الأيام الماضية لتوفير متطلبات الحجاج واحتياجاتهم وتوفير الراحة لهم في يوم التروية وفي كل أيام المناسك وللتأكد من سير العمل وفق ما هو مرسوم له.

ودعا جميع المواطنين والحجاج من الكويت إلى الالتزام بنظم وقوانين المملكة العربية السعودية مؤكدا أنه لا حج بلا تصريح. وأكد أن الجهات المسؤولة في السعودية تمنع مرور أي شخص لا يحمل تصريحا وأن البعثة الكويتية ملتزمة بكل هذه النظم والتعليمات.

من جهته قال المدير الاقليمي لدول الخليج العربي في شركة الخطوط الجوية الكويتية مشعل الدلك إن الشركة نقلت عبر تشغيل 36 رحلة إلى المملكة العربية السعودية نحو 10770 حاجا.

وأوضح الدلك في تصريح لـ(كونا) أن (الكويتية) نقلت ما لا يقل عن 4770 من حجاج الكويت وحملات الحج الكويتية إضافة إلى نحو ستة آلاف حاج من شتى دول العالم إلى مطارات المملكة في المدينة المنورة ومدينتي جدة والطائف.