الأولى

وصل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية في الكويت خلال يونيو الماضي لمستوى تاريخي جديد، بدعم من قروض التسهيلات الشخصية والعقارات، وذلك وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن البنك المركزي لشهر يونيو.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال يونيو الماضي 37?88 مليار دينار بنمو 4?8 % عند مستواها في الشهر المناظر من 2018 البالغ 36?15 مليار دينار وبزيادة سنوية تجاوزت المليار دينار. شهرياً، ارتفع حجم القروض الممنوحة بنسبة 0?83 في المئة من 37?57 مليارا بنهاية مايو السابق إلى 37?88 ملياراً بنهاية يونيو.

وأشارت البيانات إلى أن القروض الممنوحة للتسهيلات الشخصية واصلت الاستحواذ على النصيب الأكبر من الائتمان المقدم بواقع 15.98 مليار دينار، مسجلة نمو سنوي بـ 4.92 في المئة، وتبعتها القروض الممنوحة للقطاع العقاري والبالغ قيمتها 8.61 مليارات دينار، بارتفاع سنوي 8.98 في المئة .

وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة 3.43 مليارات دينار، وتبعه الإنشاء بـ2.01 مليار دينار، ثم الصناعة بـ1.99 مليار دينار.

وأشار المركزي إلى أن قطاع النفط والغاز استحوذ على قروض بقيمة 1.60 مليار دينار، ويليه المؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.16 مليار دينار، ثم الخدمات العامة بـ 113.3 مليون دينار، والزراعة والأسماك بـ 19.3 مليوناً، فيما حاز بند أخرى على قروض بـ2.96 مليار دينار.

وعلى مستوى التسهيلات الممنوحة للغير فقد بلغت في يونيو السابق 2.62 مليار دينار، مقارنة بـ2.43 مليار دينار بالشهر المناظر من 2018، بنمو سنوي 7.82 في المئة.