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رفع أولوية تخصيص شقق «جابر الأحمد»


أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية للسنة المالية (2019 - 2020) وذلك للطلبات المقدمة حتى تاريخ 31/12/2010 وما قبل.
ودعت المؤسسة في بيان صحافي امس المواطنين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر
الأحمد) لـ520 شقة إلى مراجعة المبنى الرئيس وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد 18 أغسطس الحالي.
وأوضحت أنها ستستقبل مراجعيها أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من 18 الحالي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة إضافة إلى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.


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