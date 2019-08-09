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أبوظبي- أ. ف. ب: أعلنت الإمارات أمس أنها سحبت الشكوى التي قدمتها ضد قطر في منظمة التجارة العالمية بعد أن حظرت الدوحة المنتجات الإماراتية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان سحب الشكوى تم «بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينهما». وأكدت الخارجية الإماراتية أن الدوحة «اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزّعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية». وقدمت الإمارات الشكوى في يناير الماضي. وبحسب البيان فإن قطر قامت «بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الامارات وعليه قامت الإمارات العربية المتحدة بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.