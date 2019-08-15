دوليه

التقى باريس سان جرمان الفرنسي مع ممثلي برشلونة الإسباني الذين سافروا الى العاصمة من أجل التفاوض بشأن استعادة النجم البرازيلي نيمار، لكن بطل «ليغ 1» بقي متشبثا بموقفه بحسب ما أفادت وسائل إعلامية محلية.

وكشف راديو «أر أم سي» وصحيفة «لو باريزيان» أول من امس أن الاجتماع الذي حصل بين الطرفين لم يفض الى أي اتفاق أو حتى تقدم ملحوظ، لأن سان جرمان لم يبد أي مرونة بشأن مطالبه للتخلي عن النجم البرازيلي الذي كلفه 222 مليونا لضمه من برشلونة في صيف 2017.

وكان راديو «راك 1» والتلفزيون الكاتالوني «تي في 3» أفادا في وقت سابق أول من امس بأن مدير الكرة في برشلونة، المدافع الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال، ومسؤولين آخرين سافروا الى العاصمة الفرنسية من أجل لقاء نظرائهم في سان جرمان للتفاوض حول إمكانية الاتفاق بشأن نيمار.

وتحدث راديو «راك 1» في موقعه عن «تقدم ملحوظ، لاسيما بعدما رفض مسؤولو سان جرمان حتى الآن (قبل اليوم) مقابلة مبعوثي برشلونة، لكن هذا لا يعني أن الصفقة قريبة».وتتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جرمان قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وكشف سان جرمان السبت، على لسان مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، عن وجود مفاوضات «متقدمة أكثر من ذي قبل» بشأن رحيل أغلى لاعب في العالم، وذلك بعدما استبعد الأخير عن تشكيلة الفريق في المباراة الأولى للنادي الباريسي في الدوري المحلي الأحد ضد نيم. لكن ليوناردو أكد أن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية «ليس مستعدا حتى الآن لإعطاء موافقته» على رحيل نيمار، مشددا على أن النادي سيعرف «التعامل مع هذه الفترة.

من المهم تحديد مستقبل الجميع. اذا بقي، سيلعب. اذا رحل، سيرحل. كلما (تم تحديد أي من الوجهتين سيتم اعتمادها)، كلما كان ذلك أفضل».ويعتبر برشلونة وريال مدريد الوجهتين الأكثر ترجيحا بالنسبة لنيمار الذي توج خلال مشواره في «كامب نو» بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا عام 2015 خلال أربعة مواسم مع النادي الكاتالوني.

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن سان جرمان عرض على ريال مدريد التعاقد مع نيمار، شرط أن تمنحه الصفقة فرصة استعادة مبلغ الـ222 يورو الذي دفعه في صيف 2017، أو أن تضمن لاعبين ومبلغا ماليا.لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، رأت أن نيمار يفضل العودة الى «كامب نو» واللعب مجددا الى جانب زميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

وأوردت الصحيفة أن اللاعب حدد «تاريخ 20 أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته»، وقد يدرس «وجهات أخرى» في حال العكس.وغاب نيمار عن معظم القسم الثاني من الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد إصابة في مشط القدم، مماثلة لتلك التي أبعدته لأشهر في الموسم الأول في باريس، قبل أن يصاب مجددا وهذه المرة في الكاحل قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده في صيف العام الحالي وتوجت باللقب في غيابه.وأثار نيمار غضب مشجعي الفريق الفرنسي عندما اعتبر في تصريحات صحافية منتصف يوليو، أن «ريمونتادا» برشلونة على حساب سان جرمان في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017 (فوز الفريق الكاتالوني إيابا على أرضه 6-1 بعد خسارته ذهابا في باريس 4-0)، هي من أفضل ذكرياته في كرة القدم.

