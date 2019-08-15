دوليه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من أمس عن تغريم مانشستر سيتي الإنكليزي مبلغ 370 ألف فرنك سويسري (قرابة 340 ألف يورو)، وذلك لمخالفته قاعدة التعاقد مع اللاعبين القُصَّر.

وكانت هناك مخاوف من أن يتعرض سيتي لنفس العقوبة التي نالها مواطنه تشلسي بسبب مخالفة مماثلة، وحرمانه من اجراء تعاقدات لفترتي انتقالات، إلا أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي اكتفت بتغريمه، مبررة هذا الحكم المخفف بأنه «أخذنا في عين الاعتبار واقع اقرار مانشستر سيتي بمسؤوليته». وكان الاتحاد الدولي الذي عاقب أيضا في فترة سابقة ثلاثي إسبانيا برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو بحرمانه من التعاقدات بسبب مخالفة مماثلة، أن برأ العام الماضي سيتي من أي مخالفة في ما يتعلق بقضية تعاقده مع الأرجنتيني بنجامين غاري من فيليز سارسفيلد عام 2016 حين كان اللاعب في السادسة عشرة من عمره.

وفي 2018، كشف لاعبان من أكاديمية «دريم فوتبول» الغانية، السيراليوني جورج ديفيس والغاني دومينيك أودورو، في تصريح لصحيفة «ييلاندز-بوستن» الدانماركية أنهما وقعا لمانشستر سيتي ولعبا مع فريق الشباب قبل بلوغهما الثامنة عشرة من عمرهما.وفي حين أكد أنه كان على استعداد لقبول الغرامة، زعم سيتي في بيان اول من امس بعد قرار معاقبته أن المشكلة كانت في الأصل ناجمة عن سوء تفسير القوانين، موضحا «يُمكن لمانشستر سيتي التأكيد أنه تلقى اليوم توبيخا وغرامة قدرها 370 ألف فرنك سويسري عقب قرار لجنة التأديب التابعة لفيفا بشأن الانتقال الدولي للاعبين دون الثامنة عشرة من عمرهم، لا سيما في ما يتعلق بفتراتهم التجريبية ومشاركتهم في المباريات الودية». وأردف سيتي في بيانه «يتحمل النادي مسؤولية الانتهاكات التي نشأت نتيجة سوء تفسير القوانين المعنية. حدثت جميع الانتهاكات قبل ديسمبر 2016 عندما تم إصدار توجيهات بشأن تفسير الأحكام. والتزم مانشستر سيتي منذ ذلك التاريخ بشكل كامل (بالقوانين ذات الصلة). يقدر النادي تماما فيفا ويشاركه عزمه على ضمان حماية القُصَّر في كرة القدم، وقد تعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي كان شفافا ومبرهنا في جميع الأوقات».

