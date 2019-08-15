دوليه

كانت حظوظ أبطال سابقين لأوروبا متباينة في الدوري التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا إذ تأهل أياكس الهولندي ورد ستار بلغراد الصربي بصعوبة إلى الدور التمهيدي الأخير بينما خرج سلتيك وبورتو بعد ليلة مثيرة أول من امس.

وعوض أياكس، الذي بلغ الدور نصف النهائي الموسم الماضي، تأخره ليهزم باوك 3-2 ويتفوق 5-4 في النتيجة الإجمالية أمام الفريق اليوناني بينما أطاح رد ستار بمنافسه الدانماركي كوبنهاغن بركلات الترجيح بعد 22 تسديدة من علامة الجزاء.

وحقق كراسنودار مفاجأة كبيرة بفوزه 3-2 خارج ملعبه على بورتو ليتأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب خسارته 1-0 بملعبه وفاز كلوج الروماني 4-3 على مستضيفه سلتيك ليطيح ببطل اسكتلندا 5-4 في النتيجة الإجمالية.

ووضع دييغو بيسيسوار، خريج أكاديمية أياكس، الفريق اليوناني في المقدمة بتسديدة قوية في ستاد يوهان كرويف قبل أن يعادل دوسان تاديتش النتيجة في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، بعد أن أهدر واحدة قبل ذلك.

وأنقذ ألكسندروس باخلاكيس حارس باوك سلسلة من الفرص بشكل رائع لكن شباكه اهتزت أخيرا بضربة رأس من نيكولاس تاليافيكو وركلة جزاء أخرى من تاديتش قبل أن يقلص بيسيسوار الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح المهاجم الغاني ريتشموند بواكي التقدم لرد ستار في كوبنهاغن وأدرك دامي ندوي التعادل ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أضاع خلالها بطل الدنمرك فرصتين للتأهل قبل أن يحبطه حارس الفريق الصربي ميلان بوريان.

وأبقى بوريان على رد ستار في البطولة بإنقاذ محاولتين وسجل ركلة ترجيح بنفسه قبل أن يشعل سعادة جماهير الفريق صاحب الأرض عندما أنقذ تسديدة يوناس ويند الضعيفة ليرسل الفريق الصربي إلى الدور التمهيدي الأخير.

وبعد التعادل 1-1 في رومانيا، عوض سلتيك تأخره المبكر ليتقدم 3-2 قبل أن ينهار قرب النهاية ليهدي كلوج هدفين متأخرين ويفوز الفريق الروماني 5-4 في مجموع المباراتين على منافسه الاسكتلندي بطل أوروبا 1967.

