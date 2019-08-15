دوليه

يسعى البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الاسباني لخوض تحدٍ خارج «كامب نو» خلال الموسم الجديد، رغم أن فترة الانتقالات الصيفية قاربت على الانتهاء.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن خيار كوتينيو المفضل كان اللعب بالدوري الإنكليزي الممتاز، رغم أنه لم يوافق على الانتقال إلى توتنهام، قبل انتهاء فترة الانتقالات في إنكلترا. وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي حاليا قريب من الرحيل عن برشلونة، والانتقال إلى سان جرمان الفرنسي كجزء من صفقة عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

ورغم أن سان جرمان يضغط للحصول على الأموال في صفقة نيمار، ولكن مسؤولي النادي الباريسي معجبون بكوتينيو، وقد يتم ضمه هذا الصيف. وسيضمن سان جيرمان لكوتينيو الاحتفاظ بالراتب الذي يتقاضاه حاليًا رفقة برشلونة، كما أنه سيجد في «حديقة الأمراء» مواطنيه تياغو سيلفا وماركينيوس.

