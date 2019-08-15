دوليه

أكد تقرير صحافي بريطاني، أمس أن النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مان يونايتد، مستعد للتخلي عن خدمات لاعب الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن سولسكاير أبدى موافقته على انتقال سانشيز إلى روما في فترة الانتقال الحالية.

وكانت إدارة «الشياطين الحمر» توافق على هذا الاقتراح، ولكنها تنتظر موافقة سولسكاير، لا سيما أن باب الانتقالات تم إغلاقه في إنكلترا، وبالتالي لن يتم تعويض رحيل سانشيز بضم لاعب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال سانشيز إلى روما لمدة موسم على سبيل الإعارة، يعني أن يونايتد سيكون مضطرًا لتحمل جزء من راتب اللاعب البالغ 505 آلاف إسترليني.

وشددت الصحيفة على أن سولسكاير لم يكن متحمسًا لسانشيز منذ اليوم الأول له كمدير فني في أولد ترافورد، كما أن اللاعب خلال 16 مباراة مع المدرب النرويجي نجح في إحراز هدف وحيد.