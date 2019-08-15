loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

زيدان يفكر في إعارة يوفتيش


ذكرت وسائل إعلام صربية أن لاعب الريال الجديد الصربي لوكا يوفتيش قد يخرج معارًا هذا الصيف، بعد فشله في إثبات نفسه خلال مشاركاته مع الملكي.
وانضم يوفيتش لريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.
وحسبما أكدت الصحافة الصربية، فإن يوفيتش فشل في إقناع المدرب زين الدين زيدان في الفترات القليلة التي شارك فيها قبل الإصابة.
وفقًا للصحيفتين الرئيسيتين في صربيا، فإن ريال مدريد يدرس إعارة يوفيتش، بعد أسابيع قليلة من ضمه، على أمل إثبات نفسه لزيدان بشكل أكبر.
من جانبها، أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أنه على الرغم من هذه التقارير، إلا أن رحيل يوفيتش يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، خصوصا أن اللاعب يرغب في البقاء مع ريال مدريد، وحجز مقعدًا في التشكيل الأساس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة