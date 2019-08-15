دوليه

ذكرت وسائل إعلام صربية أن لاعب الريال الجديد الصربي لوكا يوفتيش قد يخرج معارًا هذا الصيف، بعد فشله في إثبات نفسه خلال مشاركاته مع الملكي.

وانضم يوفيتش لريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.

وحسبما أكدت الصحافة الصربية، فإن يوفيتش فشل في إقناع المدرب زين الدين زيدان في الفترات القليلة التي شارك فيها قبل الإصابة.

وفقًا للصحيفتين الرئيسيتين في صربيا، فإن ريال مدريد يدرس إعارة يوفيتش، بعد أسابيع قليلة من ضمه، على أمل إثبات نفسه لزيدان بشكل أكبر.

من جانبها، أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أنه على الرغم من هذه التقارير، إلا أن رحيل يوفيتش يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، خصوصا أن اللاعب يرغب في البقاء مع ريال مدريد، وحجز مقعدًا في التشكيل الأساس.