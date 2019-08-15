دوليه

أعار نادي ريال مدريد، بطل أوروبا 13 مرة (رقم قياسي)، حارسه الأوكراني الشاب أندري لونين إلى ريال بلد الوليد بحسب ما ذكر الناديان الاسبانيان أول من امس. وكان ريال مدريد اشترى لونين في 2018 من زوريا لوهانسك الاوكراني ثم أعاره الموسم الماضي الى ليغانيس حيث خاض سبع مباريات فقط.

وأشار ريال مدريد في بيان ان لونين «سيعار لموسم واحد حتى 30 يونيو 2020». واستهل الحارس البالغ 20 عاما مشواره مع دنيبرو في موسم 2016-2017 وحمل الوان منتخب بلاده 3 مرات.وتضم تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الحارس البلجيكي الأساسي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.ويملك نادي بلد الوليد النجم البرازيلي السابق رونالدو الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع ادارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.