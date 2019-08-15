دوليه

وافق مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني دييغو كوستا على تسديد مبلغ 1,7 مليون يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية التي سبق واتهمته بالتهرب الضريبي، وفق ما أفادت صحيفة «ال موندو» الاسبانية أول من أمس. وذكرت المصلحة أن اللاعب البرازيلي الاصل قام بإخفاء مبلغ تقاضاه عام 2014 من صفقة رعاية مع شركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية قبل فترة وجيزة من انتقاله الى تشلسي الانكليزي قادما من اتلتيكو الذي عاد اليه في يناير 2018.

وبموجب اتفاق مع مصلحة الضرائب، سيعترف ابن الثلاثين عاما بأنه مذنب وسيدفع غرامة قدرها 1,1 مليون يورو. كما أشارت الصحيفة الى أنه سيحكم عليه بالسجن لمدة ستة اشهر، انما سيفلت من العقوبة بتسديده مبلغ قدره 600 الف يورو.

وسيصبح الاتفاق رسميا في إحدى محاكم مدريد يوم الرابع من اكتوبر.وقال متحدثٌ باسم مصلحة الضرائب لوكالة «فرانس برس» إنه لا يستطيع التعليق على ملفات الضرائب الفردية. وكان كوستا، الذي اختار عام 2013 تمثيل منتخب اسبانيا على حساب بلده الام البرازيل، قد أصيب خلال مباراة فريقه الودية امام يوفنتوس الايطالي يوم السبت والتي انتهت بفوز «روخيبلانكوس» بنتيجة 2-1.

وقد يغيب لمدة شهر عن الملاعب وفق ما أفادت تقارير اسبانية.إنما كوستا الذي توج بلقب الدوري الاسباني مع اتلتيكو عام 2014، سيغيب بجميع الاحوال عن المباراة الافتتاحية لفريقه يوم السبت ضمن منافسات الجولة الاولى من الليغا امام خيتافي، حيث سينهي عقوبة ايقاف لثماني مباريات بعدما أهان الحكم وجذبه في ذراعه خلال مباراة فريقه امام برشلونة في الدوري الاسباني الموسم الماضي.