دوليه

انتقل المهاجم الفرنسي وسام بن يدر من اشبيلية الاسبانية الى موناكو لخمس سنوات في صفقة مقدرة بـ45 مليون دولار، بحسب ما ذكر نادي الامارة أمس.وفي غضون ثلاثة مواسم، اصبح اللاعب التونسي الجذور رابع أفضل هداف في تاريخ النادي الاندلسي (70 هدفا في 138 مباراة)، كما خاض 4 مباريات مع منتخب فرنسا سجل فيها هدفا وحيدا.

وسيعود بن يدر (29 عاما) الى الدوري الفرنسي الذي تركه عام 2016 بعد أن حمل الوان تولوز لستة مواسم.

وقال رئيس مجلس ادارة موناكو الروسي اوليغ بتروف في بيان «وسام لاعب موهوب جدا، مهاجم كامل، أثبت حسه التهديفي في تولوز واشبيلية، لكن ايضا في المسابقات الدولية. هو ايضا لاعب يملك ذهنية مثالية».وبحسب عدة مصادر قريبة من النادي الفرنسي، سيستثمر موناكو 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) في ضم بن يدر.

وفي الوقت عينه، سيسلك المهاجم البرتغالي روني لوبيش المرتبط بعقد مع موناكو حتى 2022، الطريق المعاكس منتقلا الى اشبيلية في صفقة مقدرة بعشرين مليون يورو.