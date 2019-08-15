دوليه

انضم المدافع الجزائري رامي بن سبعيني إلى صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بشكل رسمي، أمس، قادمًا من رين الفرنسي.

وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي، أمس، تعاقده مع الدولي الجزائري بعقد لمدة 4 سنوات، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. من جانبها، ذكرت صحيفة «كيكر» الألمانية أن انتقال صاحب الـ24 عامًا إلى مونشنغلادباخ، كلف النادي حوالي 7 أو 8 ملايين يورو، مع وجود حوافز إضافية، ما يعني إمكانية زيادة القيمة الإجمالية للصفقة.

وكان الظهير الجزائري اجتاز الفحوصات الطبية في مونشنغلادباخ، قبل التوقيع على عقود انتقاله للفريق. وجذب بن سبعيني أنظار مسؤولي النادي الألماني بعد تألقه مع منتخب الجزائر، المتوج بطلًا لكأس الأمم الأفريقية هذا الصيف، حيث كان إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة محاربي الصحراء.

