دوليه

أعلن نادي الغرافة القطري أن الجزائري عدلان قديورة لاعب وسط نوتنغهام فوريست الانكليزي سوف يصل الدوحة لاجراء الفحص الطبي من اجل الانضمام الى صفوف الفريق. وذكر الحساب الرسمي للغرافة على «تويتر»: «الدولي الجزائري عدلان قديورة يصل الدوحة عصر اليوم لاجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لنادي الغرافة». ويبقى للغرافة محترف اجنبي واحد بعد تعاقده هذا الموسم مع الجزائري سفيان هني والمكسيكي هيكتور مورينو والكوري الجنوبي غو جا تشول.وساهم قديورة (33 سنة و50 مباراة دولية) اخيرا في فوز منتخب بلاده بكأس أمم افريقيا التي اقيمت في مصر.بدأ مشواره الاحترافي بفرنسا قبل انتقاله الى بلجيكا ثم انكلترا من بوابة ولفرهامبتون واندررز. حمل بعدها الوان نوتنغهام فوريست وكريستال بالاس وواتفورد وميدلزبره. وبات قديورة المحترف الجزائري السادس في الدوري القطري بجانب سفيان هني في الغرافة، وبغداد بو نجاح (السد) وياسين ابراهيمي (الريان) ونذير بلحاج (السيلية) ومحمد بن يطو (الوكرة).

