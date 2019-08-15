دوليه

عبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول والسويسري روجيه فيدرر الثالث بسهولة الدور الثاني من دورة سينسيناتي الاميركية للماسترز في التنس، فيما أعلنت الاميركية سيرينا وليامس انسحابها بسبب أوجاع مستمرة في ظهرها. وكانت وليامس تأمل في التعافي من أوجاع أجبرتها على الانسحاب من نهائي دورة تورونتو الاخيرة امام الكندية بيانكا أندرييسكو، حيث خاضت أربعة أشواط فقط قبل انسحابها.لكن حاملة لقب 23 دورة كبرى قالت ان ظهرها «لا يزال بحالة غير جيدة»، ما يعزز الشكوك حول مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بدءا من 26 أغسطس الحالي. في المقابل، عاد ديوكوفيتش وفيدرر إلى المنافسات منذ فوز الصربي على السويسري في نهائي بطولة ويمبلدون.ولم يؤثر توقف مباراة فيدرر لساعة بسبب الامطار على النجم المخضرم، فتخطى الارجنتيني خوان ايغنايسو لونديرو 6-3 و6-4، ليبلغ الدور الثالث في دورة أحرز لقبها سبع مرات. وبعد خسارته مباراة ماراثونية تاريخية ضد ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون، يبحث فيدرر عن لقبه التاسع والعشرين في بطولات الماسترز ألف نقطة.قال فيدرر (38 عاما) حامل لقب 20 دورة كبرى (رقم قياسي) الذي يلتقي الفائز بين مواطنه المخضرم ستانيسلاس فافرينكا والروسي اندري روبليف المتأهل من التصفيات «أنا سعيد جدا، حتى عندما اصبحت الامور مخادعة بعد هطول الامطار. هذه بداية مرحلة طويلة من المنافسة على الاراضي الصلبة. من الجيد ان ابدأ بتحقيق الفوز».من جهته، خرج فافرينكا (33 عاما) فائزا من معركة مع البلغاري غريغور ديميتروف 5-7 و6-4 و7-6 (7-4).وبرغم خسارة ارساله في الشوط الاول مع ثلاثة اخطاء مزدوجة، نجح ديوكوفيتش في تخطي الاميركي سام كويري 7-5 و6-1 ليلتقي الاسباني بابلو كارينيو بوستا المتأهل من التصفيات والفائز على الاميركي جون ايسنر الثالث عشر 6-4 و6-7 (1-7) و7-6 (8-6).

