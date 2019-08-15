دوليه

ذكر منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس أن البطل السابق الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو سيغيب عن النسخة المقبلة بداعي الاصابة في ركبته.وأشار منظمو البطولة التي تنطلق في 26 اغسطس الحالي، الى ان بطل نسخة 2009 ووصيف 2018 يتابع عملية إعادة تأهيل ركبته التي خضعت لجراحة في يونيو الماضي بعد اصابته في دورة كوينز.

وكان دل بوترو (30 عاما ومصنف 12 عالميا) نشر فيديو له على جهاز للمشي في 31 يوليو الماضي.

وقال في 21 يونيو انه سيخضع لجراحة بعد تعرضه لكسر في عظمة رأس الركبة اليمنى للمرة الثانية في تسعة اشهر، لذا لم يكن اعلان انسحابه عن فلاشينغ ميدوز مفاجئا. وفي غيابه، سيدخل بدلا منه في القرعة الاميركي دنيس كودلا الذي حصل سابقا على بطاقة دعوة تحولت الى مواطنه كريستوفر يوبانكس.

