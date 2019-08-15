دوليه

يواصل الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تحضيراته لبطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 18 أغسطس الحالي على مضمار مدرسة سيدة الجمهور، بمشاركة 10 دول. ويحرص رولان سعادة، رئيس الاتحاد والمندوب الإداري للبطولة، ووسيم الحولي أمين صندوق الاتحاد اللبناني، ويحيى مكي، مدير اللقاء نائب رئيس الاتحاد، على التواجد يوميًا في نادي الجمهور لوضع اللمسات الأخيرة على البطولة. ويقام حفل الافتتاح، اليوم بحضور ممثل رئيس الجمهورية.

وتقام البطولة بمشاركة 10 دول وهي: الكويت، السعودية، قطر، العراق، عمان، اليمن، سورية، الأردن، فلسطين ولبنان. وبدأت الوفود بالوصول إلى لبنان السبت الماضي.

