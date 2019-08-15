loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لبنان يستعد لـ «قوى الناشئين»


يواصل الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تحضيراته لبطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 18 أغسطس الحالي على مضمار مدرسة سيدة الجمهور، بمشاركة 10 دول. ويحرص رولان سعادة، رئيس الاتحاد والمندوب الإداري للبطولة، ووسيم الحولي أمين صندوق الاتحاد اللبناني، ويحيى مكي، مدير اللقاء نائب رئيس الاتحاد، على التواجد يوميًا في نادي الجمهور لوضع اللمسات الأخيرة على البطولة. ويقام حفل الافتتاح، اليوم بحضور ممثل رئيس الجمهورية.
وتقام البطولة بمشاركة 10 دول وهي: الكويت، السعودية، قطر، العراق، عمان، اليمن، سورية، الأردن، فلسطين ولبنان. وبدأت الوفود بالوصول إلى لبنان السبت الماضي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة