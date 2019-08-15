دوليه

نجح لاعب الوسط الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي في تسجيل هدف في أول مباراة له مع بوكا جونيورز، لكن فريقه خسر بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل بهدف لمثله أمام فريق ألماغرو، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، ليودع كأس الأرجنتين من دور الـ32.

وسجل اللاعب الذي يعد أحد رموز روما الإيطالي وصاحب الـ36 عاما الهدف الأول لبوكا بعدما حول برأسه ركلة ركنية إلى هدف، ليحتفل به مع زملائه ولتهتف الجماهير باسمه.

لكن الفريق المنافس نجح في إدراك التعادل عقب تغيير دي روسي في الدقيقة 75، بواسطة خوان مانويل مارتينيز، اللاعب السابق لبوكا من 2012 وحتى 2015، مستغلا خطأ دفاعيا.

وبعد اللجوء لركلات الترجيح فشل بوكا في انتزاع الفوز ليودع البطولة مبكرا، وسيعود للتركيز في الدوري حيث سيلعب الأحد أمام ألدوفيسي في الجولة الثالثة.

وسيلعب ألماغرو في ثمن النهائي أمام الفائز من لقاء ريفر بليت أو غودوي كروز.

