دوليه

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق لن يتم قيده في قائمة الفريق حاليا بسبب الإصابة. وقال عبدالحفيظ إن مؤمن زكريا يعاني من إصابة تمنع تواجده مع الفريق خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف عبدالحفيظ أنه في يوم 4 سبتمبر المقبل سوف يتم عرض زكريا على الطبيب الألماني وسيتم اخضاعه لفحوصات طبية شاملة من أجل الوقوف على حالته بالشكل الأمثل.

وتابع مدير الكرة بالأهلي أنه عقد جلسة مع زكريا وشرح له الموقف بالكامل وينتظر نتائج التقرير الطبي عندما يعرض على الطبيب الألماني لمعرفة حجم الإصابة وطريقة التأهيل.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته مشيرا إلى أنه لن يتم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الحالية وسوف ينتظر موقفه وبحث قيده يناير المقبل وفقا لحالته الصحية وقتها.

وكان زكريا قد عاد للنادي الأهلي من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعدما فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي بالتراضي.

وفضل نادي أحد السعودي عدم استمرار مؤمن زكريا مع الفريق بعد تعاقده معه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة التي كان يُعاني منها اللاعب في ذلك الوقت بالعضلة الأمامية.

وقام النادي الأهلي بقيد 26 لاعبا في قائمته ويتبقى 4 أماكن فقط لا غير وبالتالي تأكد عدم قيد مؤمن زكريا خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، تلقى هشام محمد لاعب وسط النادي الأهلي عرضاً من أحد أندية المقدمة في الإمارات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوجه اللاعب إلى الإمارات بالفعل من أجل التفاوض مع النادي الذي يرغب في ضمه في اليومين الماضيين لكن يتبقي فقط موافقة الأهلي علي المقابل المادي المعروض لإتمام الصفقة.

ولا يرغب اللاعب في البقاء مع الأهلي خلال الموسم الجديد وتتلاقي رغبته في نفس الوقت مع مسئولي النادي ولا يمانع مسؤولو الأهلي رحيله في ظل وجود تخمة عددية في مركز خط الوسط خاصة بعد أن تم التعاقد مع المالي اليو ديانغ.

