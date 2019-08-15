دوليه

قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن سبب اعتذار الأرجنتيني رامون دياز عن عدم تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة يعود إلى وضعه شروطا تعجيزية بسبب التحذيرات التي جاءته من مصر.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مبدئي مع رامون دياز وجهازه المعاون لتدريب الفريق الموسم الجديد لكن المدرب اعتذر بعد ذلك. وقال مرتضى: «نشكر رموز نادي الزمالك الذين تواجدوا في ناديهم من أجل دراسة السير الذاتية الخاصة بالمدربين».

وتابع: «فيما يخص البرتغالي فيريرا بعض الصحف قالت انه لن يدرب الزمالك بسبب ظروف صحية هذا الأمر عار تماما من الصحة هو لديه ظروف عائلية عندما ينتهي منها يمكن له قيادة الفريق في شهر أكتوبر هذا ما قاله».

وأضاف: «وفيما يخص رامون دياز، فقد عقدنا جلسة مع وكيله لكونه أول الأسماء التي كانت مرشحة لتدريب الفريق أريد أن أظهر لجماهير نادي الزمالك السلوكيات غير اللائقة لبعض الأشخاص الذين يدعون انتماءهم لنادي الزمالك وأنهم أولاد النادي».

وأكمل: «دياز يحصل على ما يقرب من 4 ملايين يورو في الموسم راتبه ضخم لكن كان لديه رغبة في تدريب نادي الزمالك، ونجله نقل لنا رغبة والده في تدريب الزمالك».

وأردف: «تم الاتفاق مع وكيله على 2 مليون يورو في الموسم بجانب شرط جزائي قيمته راتب شهرين هذا الكلام أقوله أمام وكيل المدرب حدث أكثر من اجتماع للتفاوض حول الراتب».

وشدد مرتضى في تصريحاته: «فجأة حدث تغيير في كلام دياز وهذا هو سبب سفر أمير وأحمد مرتضى للخارج من أجل التفاوض مع عدد من المدربين خاصة وأن دياز كان هو الخيار الأول بالنسبة لنا».

وختم مرتضى حديثه قائلاً: «لنفترض أن عقد دياز حوالي 50 مليواً في الموسم قال سأحصل على 25 مليون مقدم تعاقد تلك الشروط من أجل التعجيز بالطبع من قام بتحذير دياز هو شخص داخل الزمالك وسنعرفه، وما حدث مع دياز سابقة تكررت مع أكثر من مدرب في السابق تحدثوا عن وجود تحذيرات من أشخاص داخل نادي الزمالك أقول لجماهير الزمالك انه لم يكن هناك أي مشكلة في دفع راتب دياز وكان المرشح الأول، لكن هناك من حذره».

