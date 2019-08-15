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يحدد الجهاز الفني للقادسية بقيادة الإسباني بابلو فرانكي موقفه من المحترفين الغاني فنسنت أتينغا والغيني إسماعيل بانغورا بعد المباراة الودية التي يخوضها الأصفر اليوم أمام اليرموك على ستاد عبدالله الخليفة في 07:00 مساءً.

ويضع فرانكو اللمسات الأخيرة على قائمة الأصفر قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في كرواتيا الأربعاء المقبل، ومن المنتظر أن يحدد المدرب الإسباني أسماء 25 لاعباً محلياً مع ترك 5 مقاعد للمحترفين على أن يكون من ضمنها مقعد للغاني رشيد سومايلا الذي نال إعجاب الجهاز الفني وتأكد استمراره مع القادسية في الموسم المقبل.

ووفقاً لرؤية المدرب وبالتشاور مع الجهاز الإداري، تتجه النية إلى إعارة 5 لاعبين شباب من ضمنهم الثلاثي الصاعد عبدالعزيز وادي، وعبدالوهاب الصليلي، ومشعل أديلم، بينما تبدو أسماء مثل عبدالعزيز المشعان خالد القحطاني ومحمد زنيفر وفيصل سعيد ومبارك سعيد أقرب إلى الاستغناء عنها.

ومن المتوقع أن تضم القائمة 25 لاعباً محلياً، هم: الحراس الثلاثة خالد الرشيدي وأحمد الفضلي وحمد الخالدي، بالإضافة إلى ضاري سعيد، عامر المعتوق، خالد إبراهيم، محمد خالد، ناصر السعيد، رضا هاني، فهد الأنصاري، صالح الشيخ، بدر المطوع، أحمد الرياحي، محمد خليل، محمد الفهد، راشد الخلف، محمد القبندي، عبدالله ماوي، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، أحمد الزنكي، عبدالعزيز مروي، سالم البريكي. ويفاضل الجهاز الفني في المقعدين المتبقيين بين منور المطيري وسيف الحشان والحارس الرابع مبارك الحربي، على أن يكون تسجيل لاعب المنتخب الشاب عيد الرشيدي مع فريق الشباب (تحت 19 عاماً) مع قدرته على المشاركة في الفريق الأول متى ما احتاجه المدرب.

واتفق المدرب مع الجهاز الإداري على ترك 5 مقاعد للمحترفين الذين من ضمنهم سومايلا، والسوري أحمد عليش اللذين نالا رضا الجهاز الفني، بينما سيتحدد خلال اليومين المقبلين موقف أتينغا وبانغورا مع البحث عن محترف خامس في خط الهجوم.

وعاود الأصفر تدريباته أول من أمس بانضمام لاعبي الأزرق، ويخوض اليوم مباراته الودية الثالثة بعد الفوز على الساحل 2-0، والخسارة من النصر 1-2.

