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ينتظر كاظمة وصول 3 محترفين أفريقيين وبرازيليين اثنين قبل المغادرة إلى معسكره الخارجي في صربيا غداً الجمعة استعداداً لمنافسات الموسم المقبل. وقال مدرب البرتقالي بوريس بونياك إنه يتوقع أن يكون مستوى المحترفين الجدد أفضل من محترفي الفريق السابقين، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته في الجهاز الإداري للفريق «الذي يضم لاعبين سابقين لهم تاريخهم».

وأضاف أن مستوى التدريبات يسير في خط تصاعدي قبل السفر إلى صربيا غداً، مشيراً إلى أن اللاعبين عاودوا التدريبات أول من أمس بعد الحصول على راحة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى.

وتمنى بونياك أن يكتمل عقد اللاعبين المحترفين قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي من أجل الوقوف على مستواهم ودخولهم التدريبات قبل خوض المباريات الودية في صربيا.

وأكد بونياك المعسكر الخارجي مهم جداً بالنسبة للفريق، لأن اللاعبين سيتدربون على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى إقامة مباريات ودية أيام 17 و21 و25 و29 أغسطس الحالي أمام فريق صربيا.

وتمنى بونياك أن يكون الموسم الجديد مختلفاً لكاظمة وأن يستطيع العودة معه إلى التتويج بالبطولات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة، مشيداً بالدور الكبير للجهاز الإداري بقيادة رئيس جهاز الكرة فواز بخيت.

وترددت أنباء عن دخول إدارة البرتقالي في مفاوضات مع السالمية لضم مهاجم الفريق السابق البرازيلي باتريك فابيانو الذي سبق له اللعب في كاظمة والكويت وظهر بمستوى جيد ونافس على لقب الهداف في المواسم التي خاضها في الدوري المحلي.

