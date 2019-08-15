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يغادر فريق الصليبخات إلى القاهرة اليوم لإقامة معسكر تدريبي يستمر 13 يوماً استعداداً لمنافسات الموسم الجديد. ويرافق الفريق المحترفان العاجيان إيمانويل تيموكو وعيسى تراوري، بينما يتخلف عن السفر مواطنهما عيسى هير الذي تعرض للإصابة بكسر مضاعف خلال التدريبات وتتجه النية لدى إدارة النادي إلى الاستغناء عنه.

وقال مدرب الفريق الوطني أنور يعقوب إن الجهاز الفني ينتظر محترفاً ثالثاً ستتم تجربته خلال المعسكر في القاهرة، مضيفاً أن السوري محمد العنز والعاجي لاسي فؤاد لن يغادرا مع الفريق بسبب عدم الانتهاء من أوراقهما الرسمية.

وأوضح: «السوري العنز لم ينته بعد من أوراق إقامته وإذا كانت أوراقه جاهزة فنتمنى أن يلتحق بالوفد، أما فؤاد الذي كان معنا الموسم الماضي فالأمر متعلق بتجديد جوازه».

وذكر يعقوب إنه طلب إقامة مباريات ودية خلال المعسكر، على أن يكون هنالك تدرج في مستويات الفريق التي سيواجهها.

