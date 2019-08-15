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سيبدأ مدرب منتخب كرة اليد الجديد الفرنسي يريم سيلا قيادة الأزرق الأسبوع المقبل بعد وصوله إلى البلاد أول من امس. ويستعد «أزرق اليد» إلى العديد من الاستحقاقات الخارجية أبرزها التصفيات الآسيوية في قطر من 17 إلى 27 أكتوبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وبطولة كأس آسيا التاسعة عشر (تصفيات كأس العالم 2021 في مصر) والتي ستحتضنها الكويت الفترة من 16إلى27 يناير المقبل.

وكان «اتحاد اليد»، تعاقد مع المدرب الفرنسي ومساعده الايسلندي جيرم سفنسون ومدرب اللياقة البدنية الايسلندي اغنار اوسكارسون.

ويملك المدرب سيلا، سيرة ذاتية جيدة، فقد سبق له تدريب فريقين في الدوري الفرنسي هما سيسون رين ، وغراند ليتورال والذي حقق معه كأس فرنسا عام 2011 كما تولى مهمة تدريب منتخب بلجيكا.

يذكر أن هيئة التدريب والمنتخبات الوطنية في الاتحاد اختارت 28 لاعبا ضمن التشكيلة الأولية للمنتخب الذي سيخوض تصفيات اولمبياد طوكيو 2020 وبطولة آسيا وهم: علي صفر وصالح الموسوي ومشعل عباس طه وعبدالرحمن البالول ومشاري صيوان ويعقوب اسيري ومحمد وخالد وعبدالله الغربللي ونواف الشمري وعبدالله الخميس ومشاري عباس طه وعبدالعزيز الشمري وعبدالعزيز الدوسري (الكويت) ويوسف الحداد ومحمد جواد واحمد القطان وابراهيم الامير وعبدالعزيز الظفيري (كاظمة) ومهدي خان وسالم محبوب وسلمان الشمالي وعبدالله مصطفى (العربي) ومحمد بويابس وعبدالله العطية (برقان) وحسن صفر ومحمد البلوشي وبندر الشمري (السالمية).