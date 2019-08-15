مال وأعمال

توقع تقرير اقتصادي صادر عن وزارة المالية أن ميزانية الكويت ستحقق فائضاً في العام المالي 2023 / 2024 بحدود 0.4 في المئة من الناتج، لافتاً ارتفاع متوسط أسعار النفط الى 71 دولاراً للبرميل كمتوسط خلال العام المالي 2018/2019 وهو ما أدى الى تقليص عجز الميزانية الى مستويات بلغت 0.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح التقرير أن العجز في ميزانية 2019/2020 سيزيد مع تراجع متوسط أسعار النفط الى مستوى 67.7 دولاراً للبرميل، وهو ما سيؤدي الى توسيع عجز الميزانية الى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار التقرير أن ضريبة الشركات البالغة 10 في المئة باتت لا تزال على الرف اعتقاداً أنها ستقلل الميزة التنافسية للكويت مقارنة مع دول الجوار.

وأوضح التقرير الذي اعتمد في بياناته على تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة الايكونومست أن اجراءات تعبئة الايرادات، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يمكن أن يسهم في تقليل العجز، ووفق التقرير فان العجز في 2020/2021 يمكن أن يقل من 7.8 في المئة من الناتج الى 1.9 في المئة عام 2022/2023 على أن يتم تحويل حالة العجز الى فائض عام 2023/2024.

وبين التقرير أن أصول الصندوق السيادي البالغة 592 مليار دولار وبلوغ رصيد الدين العام 38.7 في المئة من الناتج في 2018، وارتفاعه الى 42.2 في المئة من الناتج المحلي في 2019 سيوفران فسحة من الوقت لاحتواء صدمة نفطية أخرى في أسعار النفط.

وفي تعليق منه على السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، توقع التقرير قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم في عام 2020، لافتاً الى أن المركزي الكويتي تمسك بسعر خصم 3 في المئة رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يوليو 2019.

وأوضح التقرير الى أن القطاع النفطي لا يزال يمثل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وأن الاتفاق لاعادة الانتاج النفطي في المنطقة المقسومة مع السعودية لن يبدأ بالتأثير قبل أبريل 2020 بسبب التزامات الكويت بخفض حصص الانتاج ضمن التزامات منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك». ويعتقد تقرير الايكونومست الى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي سيصل الى 2.4 % عام 2019 و2.7% عام 2020، بعدما يتوقف العمل بنظام حصص أوبك في النصف الثاني من 2020 وبعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع البنية الأساسية سترتفع معدلات النمو الى 3.2 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2021 الى 2023.

ويرى التقرير أنه على الرغم من قيام الحكومة بدفع عجلة التنوع الاقتصادي، الا أن نصيب القطاع النفطي من الاستثمارات الحكومية لا يزال قوياً خلال فترة التنبؤ الممتدة من 2019 الى 2023، حيث يتجسد هذا الهدف من الاستثمارات في رفع طاقة التكرير من خلال مصفاة الزور بكلفة تقدر بحدود 16 مليار دولار وبطاقة 615 ألف برميل يومي، بالاضافة الى مشروع الوقود البيئي الذي يصل حجم استثماراته 12 مليار دولار، والذي من المتوقع البدء العمل فيهما عام 2020 بعد سلسلة من التأخيرات.

وعلى الرغم من المصدات المالية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد وقدرة الحكومة على تعزيز الانفاق الاستثماري، فان الفرص الاستثمارية خارج القطاع النفطي لا تزال محدودة.

ويوضح التقرير أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً بسبب ارتفاع معدلات النمو الائتماني خلال النصف الثاني من عام 2019، الا أن تراجع أسعار الغذاء عالمياً سيخفف من تأثير هذا الارتفاع الذي يتوقع التقرير بلوغه 0.9 في المئة في 2019.

وتوقع التقرير تقلص فائض الحساب التجاري من 16.5 في المئة من الناتج في 2018 الى 8.9 في المئة من الناتج في 2019 بسبب تقلص فائض الحساب التجاري.

وأشار تقرير المالية الى تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي عن عام 2018 والذي أشار من خلاله الى أن أصول القطاع المصرفي نمت بواقع 43 في المئة في 2018 بفعل النمو الائتماني للقطاع الخاص.

