مال وأعمال

كشفت أرقام رسمية أن اجمالي الانتاج النفطي لمنظمة أوبك وصل الى 29.830 مليون برميل في شهر يونيو 2019، بانخفاض قدره 68 ألف برميل يومياً عن شهر مايو السابق، واشارت الى أن أكبر انتاج تركز في المملكة العربية السعودية بمعدل انتاج يومي بلغ 9.813 ملايين برميل، ثم العراق بـ4.718 ملايين برميل، ثم الامارات بـ3.083 ملايين برميل.

واضافت الأرقام أن انخفاض الانتاج تركز في كل من ايران من 2.367 الى 2.225 مليون برميل يومياً، ثم ليبيا من 1.170 الى 1.113 مليون برميل، مع ارتفاع انتاج كل من نيجيريا من 1.726 الى 1.855 مليون برميل، والمملكة العربية السعودية من 9.687 الى 9.813 ملايين برميل يومياً.

وعن الكويت أشارت الى أن انتاج الكويت انخفض خلال شهر يونيو الماضي الى 2.690 مليون برميل، بالمقارنة مع شهر مايو السابق البالغ 2.710 مليون برميل، وفيما يتعلق بالأسعار فقد انخفض سعر سلة أوبك انخفاضا شديداً بحوالي 7 دولاراً أو ما يعادل 10 %، على أساس شهري، وذلك للشهر الثاني على التوالي, ليصل السعر الى 62.92 دولاراً للبرميل، وهو الأقل منذ يناير، بينما حقق سعر تصدير برميل النفط الكويتي الى 62.85 دولاراً، مقارنة مع 70.07 دولاراً خلال الشهر السابق.

وشهد مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية من النفط التجاري ارتفاعاً بنحو 41.5 مليون برميل، ليصل الى 2.925 مليون برميل، وبارتفاع بلغ 96.8 مليون برميل عن نفس الفترة العام الماضي، وبنحو 25 مليون برميل ألعى من متوسط الأعوام الخمسة الماضية،، وانخفض المخزون الأميركي من النفط التجاري بنحو 0.6 مليون برميل، وليصل غلى 1.3307 مليون برميل، والذي يزيد بنحو 100.1 مليون برميل أعلى من المستوى السائد العام الماضي، وأعلى بنحو 61.1 مليون برميل عن متوسط السنوات الماضية.

