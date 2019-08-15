مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 17?99 نقطة ليبلغ مستوى 6122?2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?29 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 173?7 مليون سهم تمت من خلال 5831 صفقة نقدية بقيمة 24?3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6?7 نقاط ليصل الى مستوى 4903?3 نقطة بنسبة 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 130?7 مليون سهم تمت عبر 3299 صفقة نقدية بقيمة 5?3 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 23?4 نقطة ليصل الى مستوى 6742?10 نقطة بنسبة 0?35 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43?01 مليون سهم تمت عبر 2532 صفقة بقيمة 19 مليون دينار.

وكانت شركات (آن) و(عمار) و(اكتتاب) و(كفيك) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (آن) و(المستثمرون) و(أهلي متحد) و(أبيار) و(المدينة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (العيد) و(أرجان) و(المنتجعات) و(أسمنت خليج) و(نور) الأكثر انخفاضا.

