مال وأعمال

شهد الانتاج الصناعي الصيني تباطؤا كبيرا في يوليو الماضي مع تراجع نموه الى +4,8 في المئة على مدى عام في أضعف زيادة منذ 17 عاما، حسب أرقام نشرها المكتب الوطني للاحصاءات.

وبينما يخوض ثاني اقتصاد في العالم حربا تجارية بدأتها الولايات المتحدة في عهد ادارة الرئيس دونالد ترامب، تحدث المكتب الوطني للاحصاءات في تعليقه على هذه الأرقام، عن «مناخ خارجي خطير ومعقد».

وكان الانتاج الصناعي للصين ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 6,3 في المئة.

من جهة أخرى، تراجع نمو مبيعات المفرق المؤشر الرئيس لاستهلاك العائلات الى +7,6 في المئة في يوليو على مدى عام بعد زيادة نسبتها 9,8 في المئة في يونيو. وهذه النسبة هي الأضعف منذ ابريل الماضي عندما بلغت 7,2 في المئة.

واعترف المكتب الوطني للاحصاءات بأن اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة تواجه «ضغطا يدفعها الى مزيد من الانخفاض على الصعيد الداخلي».

والأرقام المتعلقة بالانتاج الصناعي مثل تلك المتعلقة بمبيعات المفرق، جاءت أقل من تقديرات المحللين. فقد توقع خبراء استطلعت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية آراءهم زيادة الانتاج الصناعي بنسبة 6 بالمئة ومبيعات المفرق بنسبة 8,6 في المئة.

أما الاستثمارات برأس مال ثابت فقد تراجع نموها أيضا الى 5,7 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 5,8 في المئة في نهاية يونيو.

ويواجه الاقتصاد الصيني منذ عام زيادة في الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة حيث تدين ادارة ترامب الفائض التجاري لمصلحة الصين وتتهم بكين بممارسات غير نزيهة حيال الشركات الأجنبية.

وكانت ادارة الرئيس ترامب أعلنت تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الالكترونية الصينية. لكن رسوما جمركية على سلع أخرى يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

