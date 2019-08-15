مال وأعمال

اعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية عن تحقيق 4?467 ملايين دينار ارباح في النصف الاول لعام 2019 مقابل 6?58 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2018 وبتراجع 32?11%.

وقالت الخليج للكابلات في افصاحها على موقع البورصة ان سبب الانخفاض في صافي الارباح يرجع الى انخفاض المبيعات لافتة الى ان ربحية السهم بلغت 21 فلساً خلال تلك الفترة مقابل 31 فلساً بنسبة 32?26%.

وذكرت الخليج للكابلات ان الموجودات المتداولة بلغت 63?565 مليون دينار واجمالي الموجودات 189?560 مليون دينار خلال 6 شهور الاولى من 2019 مقابل 180?539 مليون دينار بارتباع 5% كما تراجعت المطلوبات المتداولة بنسبة 37?39% لتبلغ 18?961 مليون دينار مقابل 30?285 مليون دينار في العام 2018 بينما بلغ اجمالي المطلوبات 22?864 مليون دينار خلال النصف الاول لعام 2018 مقابل 33?897 مليون دينار بتراجع 32?55%.

واشارت الخليج للكابلات ان اجمالي حقوق مساهمي الشركة الان بلغ 166?223 مليون دينار في النصف الاول لعام 2019 مقابل 146?223 مليون دينار بارتفاع 1371% كما بلغ اجمالي الايرادات التشغيلية نحو 33?567 مليون دينار بتراجع 24?24% عن الفترة ذاتها من العام الماضي «2018».

وذكرت الخليج للكابلات ان الشركة حققت ارباح في الربع الثاني بلغت 646 الف دينار بتراجع 87% عن الفترة ذاتها من العام 2018 التي بلغت 5?264 ملايين دينار وبلغت ربحية السهم 3 فلوس واجمالي الايرادات التشغيلية 15?312 مليون دينار.

