مال وأعمال

كشفت النتائج المالية لشركة ابيار للتطوير العقاري عن تحقيق خسائر تتجاوز 19?809 مليون دينار في النصف الاول وذلك مع اجراء تسوية مع احد البنوك المحلية وبيع حصة الشركة في ارض، موضحة ان خسارة السهم بلغت 18?02 فلساً مقابل 0?06 فلس عن الفترة ذاتها من العام المنصرم. واعلنت ابيار ان الموجودات المتداولة بلغت 8?982 ملايين دينار بانخفاض 12% عن الفترة ذاتها من عام 2018 التي بلغت 10?26 ملايين دينار كما بلغ اجمالي الموجودات 154?929 مليون دينار خلال النصف الاول بتراجع 14% عن الفترة ذاتها من عام 2018 التي بلغت 180?457 مليون دينار بينما بلغت المطلوبات المتداولة 25?523 مليون دينار واجمالي المطلوبات 89?621 مليون دينار بانخفاض 4?5% عن الفترة ذاتها التي كانت تبلغ 93?886 مليون دينار.

واوضحت الشركة ان اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة 65?308 مليون دينار بتراجع 25% حيث بلغت الفترة ذاتها من العام المنصرف 86?571 مليون دينار.

كما بلغت خسائر الشركة في الربع الثاني نحو 19?673 مليون دينار بخسارة السهم لنحو 17?89 فلساً.

