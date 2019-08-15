مال وأعمال

بلغت خسائر شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» المدرجة ببورصتي الكويت ودبي نحو 6.25 ملايين دينار، بارتفاع 204 في المئة عن مستواها في النصف الأول من العام السابق البالغ 2.05 مليون دينار.

وحسب بيان لبورصة الكويت ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 2875 في المئة خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق إلى 2.04 مليون دينار (6.73 ملايين دولار)، مقابل 68.55 ألف دينار (226.06 ألف دولار) خسائر الفترة المناظرة من 2018.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي بواقع 29 مرة على أساس سنوي.

وعزا بيان الشركة ارتفاع الخسائر إلى انخفاض حصتها في نتائج الشركات الزميلة بمبلغ 5.94 ملايين دينار، مع تحقيق خسارة من العمليات المتوقفة رغم انخفاضها بـ1.96 مليون دينار.

كما انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 382.3 ألف دينار خلال النصف الأول 2019، حسب البيان.

