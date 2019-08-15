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مال وأعمال

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748 ألف دينار أرباح «إيفا للفنادق» في الربع الثاني


حققت شركة «إيفا» للفنادق والمنتجعات ارباح تقدر بـ 748.88 ألف دينار (2.47 مليون دولار) خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.58 مليون دينار (8.51 ملايين دولار) في الفترة المناظرة من 2018.
وقالت «إيفا» فنادق وفقا لبيانها على موقع البورصة الكويت ان الشركة منيت بخسائر في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 3.91 ملايين دينار، بارتفاع 19 في المئة عن مستواها في نفس الفترة من العام السابق البالغ 3.29 ملايين دينار.
وعزا بيان إيفا ارتفاع الخسائر النصفية إلى انخفاض الربع من بيع شركة تابعة بمبلغ 700.04 ألف دينار، مع ارتفاع مصروفات التشغيل والأعباء الأخرى بمبلغ 1.13 مليون دينار.


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