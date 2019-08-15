مال وأعمال

سجل «مركز سلطان» للمواد الغذائية ارباحاً بقيمة 1.79 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بتراجع 60.8 في المئة عن مستواها في النصف المقابل من 2018 البالغ 4.58 ملايين دينار.

وبلغت أرباح المركز في الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق 1.12 مليون دينار (3.69 ملايين دولار)، مقابل 3.65 ملايين دينار (12.04 مليون دولار) أرباح الفترة المناظرة من 2018.

تراجعت أرباح مركز سلطان خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 69.2 في المئة على أساس سنوي، بضغط عاملين،.هما انخفاض حصة المجموعة من نتائج اعمال شركات زميلة، بالإضافة إلى أرباح ممتلكات وعقارات ومعدات وإيرادات أخرى تم تحقيقها خلال 2018، ولم تحقق في 2019.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت في النصف الأول من العام الحالي 112.79 مليون دينار، مقارنة بـ114.85 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2018، بانخفاض 1.8 في المئة.

