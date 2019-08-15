مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي على «حساب النجمة» وحملة «راتبك وفوقه كاش»، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة- لطيفة الجيعان.

وقد فاز بسحب حساب النجمة الأسبوعي جائزة بقيمة 5,000 دينار عادل سعيد عبدالله نصرالله بينما فاز بالسحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة 1,000 دينار بسام سلمان العطار

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 دينار، وشهرية بقيمة 20,000 دينار، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) دينار، بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها على شهـــادة غينيس للأرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف (1,500,000 دينار).

