مال وأعمال

سجلت شركة حيات للاتصالات، في النصف الأول من 2019 خسائر بقيمة 87.10 ألف دينار، بتراجع 62 في المئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي عند 227.76 ألف دينار. وبلغت خسائر حيات خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق 6.44 آلاف دينار (21.24 ألف دولار)، مقابل 86.82 ألف دينار (286.31 ألف دولار) خسائر الفترة المناظرة من 2018. تقلصت خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 93 في المئة على أساس سنوي، وفق بيان للبورصة وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المئة إلى 10.31 ملايين دينار، مقارنة بـ11.43 مليون دينار بالستة الأشهر الأولى من 2018.

وكانت حيات قد سجلت خسائر في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 80.66 ألف دينار، بتراجع 42.77 في المئة عن خسائر الربع المقارن من 2018 البالغة 140.95 ألف دينار.