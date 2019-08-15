مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» تميزه في تلبية تطلعات العملاء وتوفير افضل الحلول والخطط الاستثمارية وفق اعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز انطلاقاً من دوره الريادي في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة.

والخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها البنك هي «جامعتي»، و«انجاز»، و«رفاء»، و«ثمار»، و«شفاء»، لتلبية احتياجات العميل المختلفة من تعليم او انشاء مشروع خاص او زواج اوخطة تقاعد او رعاية صحية. وتسهم جميع الخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها «بيتك»، في تشجيع العملاء وتحفيزهم على تعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل والادخار، وتحديد اولويات الانفاق الأسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة دخل الأسرة من خلال حلول مبتكرة ومرنة ذات عوائد استثمارية جيدة.

خطة الاستثمار الصحية «شفاء»

بامكان العميل الاشتراك في الخطة وتحديد المبلغ الاجمالي المستهدف، وسيقوم البنك باعداد الخطة التي تناسبه. وتوفر «شفاء» حماية تكافلية لحالات 11 مرضا من الأمراض المستعصية والوفاة والعجز الكلي الدائم، وبامكان العميل الحصول على المبلغ المدخر عند الحالات الطارئة.

«جامعتي» للتعليم

أما عن اغراض التعليم الجامعي، يوفر «بيتك» خطة «جامعتي» التي تلبي اغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاماً، اذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وايداع الأرباح سنويا، وكافة الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الابناء للجامعة.»

«رفاء» للزواج

خطة «رفاء» مصممة لمواجهة تكاليف زواج الأبناء، وتعني التخطيط المبكر لحياتهم الأسرية، اذ يستطيع الآباء والأمهات المساهمة في زواج ابنائهم من الآن، بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف الزواج، والحصول عليها جميعا عند نهاية الخطة.

خطة «إنجاز» لإنشاء مشروع خاص

«بيتك» يحرص على تحقيق تطلعات الشباب من خلال خطة «انجاز»، متعددة الأغراض، اذ يستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق احلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق اهدافهم، كاقامة مشروع خاص او شراء منزل مناسب وغيره.

«ثمار» لمرحلة ما بعد التقاعد

وعن مرحلة ما بعد التقاعد، يوفر «بيتك» خطة «ثمار» التي تساعد على الاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، اذ يستطيع العميل تحديد مبلغ ويتم استثمار المبالغ المدفوعة، تستحق جميعها عند انتهاء الخطة ببلوغ سن التقاعد.

نسب أرباح جيدة

وتتمتع الخطط الاستثمارية طويلة الأجل بأرباح استثمارية جيدة ويتم فيها استهداف مبلغ يرغب العميل في الحصول عليه مستقبلا يتراوح بين 4 آلاف الى 120 الف دينار، ومن خلال خطة منظمة يقوم بادخار هذا المبلغ على دفعات شهرية خلال فترة محددة مسبقا تتراوح بين 2 - 39 سنة حسب شروط كل خطة، وفي الوقت ذاته يتم استثمار المبالغ المتراكمة واحتساب ارباح استثمارية سنوية مع امكانية تعديل المبلغ المراد استثماره او الدفعات الشهرية في اي وقت، اضافة الى السحب حتى 40% من المبلغ بنهاية العام الأول.

