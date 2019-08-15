مال وأعمال

أعلنت وزارة المالية عن توفير موقع فرعي على موقع وزارة المالية يختص بعرض قواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2020/2019، وذلك لتسهيل عمل الفرق المالية في الجهات الحكومية المختلفة من خلال توفير مرجعية اجرائية وقانونية سهلة ومحدثة وموثقة وقابلة للبحث حسب القاعدة والفصل والمادة مع ربط كل مادة على حدة مع السندات القانونية التي تحكمها.

قواعد تنفيذ الميزانية هي عبارة عن التعميم الخاص بتنفيذ الميزانية، يصدر من وزير المالية في بداية كل سنة مالية للجهات الحكومية عملاً بنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي مدعمة بالمستندات القانونية التي تحكم وتنظم عملية الصرف، ولاحكام الرقابة على المال العام ايراداً ومصروفاً من خلال اتباع الأسس المحاسبية السليمة ليكون الحساب الختامي للدولة معبرا تعبيراً صحيحاً عن الوضع المالي لدولة الكويت.

ويحتوي الموقع الفرعي على القوانين، المراسيم بقوانين والقرارات بمختلف مستوياتها بالاضافة الى التعاميم التي تنظم العمليات المالية والتي يستوجب على الجهات اتباعها والالتزام بها عند تنفيذ الميزانية العامة، ويمكن للجهات الوصول الى الموقع الفرعي من خلال الدخول على الموقع الرئيس للوزارة mof.gov.kw واختيار بيانات مالية من القائمة الرئيسة ثم قواعد تنفيذ الميزانية من القائمة الثانوية.

