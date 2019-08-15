مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن اسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: سعود عبدالرحمن السمكة، عمران مزمل نقوى، محمد الوزان، روان صلاح محمود نبتيتي، ومنى عباس حمزة ابراهيم.

بالاضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء الا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. واذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.