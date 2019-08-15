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واشنطن - وكالات الانباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان بلاده ستنسحب من منظمة التجارة العالمية «إذا لزم الأمر» معتبرا أن الصين استفادت من دعمها وأنظمتها.

وقال ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة (شيل) للبتروكيماويات في ولاية (بنسلفانيا) الأميركية «سوف ننسحب (من منظمة التجارة العالمية) إذا لزم الأمرلاننا نعلم أنهم ظلوا يخدعوننا لسنوات ولن يحدث ذلك بعد الآن».

وأكد ترامب أن الصين «نهبت بلادنا لسنوات واستغلت أموالنا ودعم منظمة التجارة العالمية واستغلت أنظمة منظمة التجارة العالمية حتى أنني لطيف بقولي انها استغلت ذلك إذ ان الأمر يتعدى قيامها بالاستغلال لتنطلق كمركبة فضائية».

وشدد على أن الولايات المتحدة «تحارب العديد من البلدان التي استغلتنا لسنوات عديدة» مؤكدا أن «ذلك لن يستمر وسينتهي في وقت قريب».

وكان الرئيس الأميركي قد قال في مذكرة في أواخر يوليو الماضي ان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (يو.اس.تي.ار) «سيستخدم جميع الوسائل المتاحة» لضمان إجراء تغييرات في منظمة التجارة العالمية لمنع الدول التي تسمي نفسها نامية «من الاستفادة من المرونة في قواعد منظمة التجارة العالمية

ومن ناحية اخري قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن إدارة ترامب سترجئ فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر القادم.

وقال مكتب الممثل التجاري في بيان إن المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر تشمل «أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابا محددة، وشاشات الكمبيوتر، وأنواعا بعينها من الأحذية والملابس».

وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل «بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى». وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأميركيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

وأضاف ترامب قائلا للصحافيين «نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس».

وقد نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة من 21 صفحة تتضمن مجموعة واسعة من البضائع الصينية التي يشملها قرار تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المئة من أول سبتمبر إلى الخامس عشر من ديسمبر

والمنتجات الواردة في القائمة تتراوح بين السمك المجمد إلى الألعاب النارية والمعدات الرياضية وملابس ومستلزمات الأطفال الرضع. ونشرت القائمة على الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأميركي.

كما قفزت أسعار النحاس بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على بعض المنتجات الصينية وهو ما ساعد في انحسار المخاوف بشأن النمو والطلب في الصين أكبر مستهلك للمعادن. وصعدت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.5 في المئة لتغلق عند 5828.65 دولاراً للطن. وكانت أسعار المعدن الأحمر، وهو مقياس للقوة الاقتصادية، قد هبطت الأسبوع الماضي إلى 5640 دولارا للطن وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2017.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الزنك 1.8 إلى 2319 دولارا للطن. وفي الأسبوع الماضي لامست أسعار المعدن الذي يستخدم لجلفنة الصلب قد لامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2016 عند 2230.50 دولاراً.

