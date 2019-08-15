مال وأعمال

«رويترز»: انخفضت أسعار الذهب بعد أن أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، ما تسبب في انحسار مخاوف التجارة، على الرغم من أن الضبابية السياسية واستمرار المخاوف بشأن النمو العالمي كبحا خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا. نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1497.17 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1510.70 دولارات للأوقية.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني «انحسار توترات التجارة، والمخاطر الجيوسياسية زودا الأسواق ببعض الأمل مما دعم الأسهم، وبسبب هذا هناك تراجع لفترة وجيزة في أسعار الذهب». وأضاف «لكن النزاع التجاري ما زال دون حل. المخاطر الجيوسياسية في هونغ كونغ، واتجاهات النمو العالمي كما نتوقع ما لا يقل عن خفض آخر (لأسعار الفائدة) من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جميع تلك العوامل تقدم الدعم للذهب».

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم بنسبة عشرة في المئة على بقية الواردات الصينية، ليرجئ فرض رسوم جمركية على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسلع استهلاكية أخرى، على أمل الحد من التأثير على المبيعات في العطلات الأميركية.

ووفر إرجاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ارتياحا للأسواق المالية التي هيمن عليها اضطراب سياسي واقتصادي، في الوقت الذي انضمت فيه الأسهم الآسيوية إلى ارتفاع للأسهم العالمية أمس.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي الصيني الذي يحظى بمتابعة وثيقة ارتفع في يوليو بأبطأ وتيرة في أكثر من 17 عاما، في أحدث مؤشر على فتور الطلب مع تكثيف الولايات المتحدة الضغط التجاري على بكين.

