مال وأعمال

لندن - «رويترز»: تخلى اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عن بعض المكاسب التي حققها في وقت سابق إذ قلصت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع التفاؤل الناجم عن قرار الولايات المتحدة إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات صينية.

وانحسر الحماس على نطاق أكثر اتساعا أيضا. وارتفع الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا مجددا، في مؤشر على أن الإقبال على المخاطرة ما زال هشا. وتراجع الين بعد الإعلان الأميركي.

ويعكس انخفاض اليوان وارتفاع الين آراء محللين بأن إرجاء فرض الرسوم، على الرغم من أنه خطوة مشجعة، لا يرقى بأي حال إلى أن يكون حلا للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية صينية استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في يوليو بأبطأ وتيرة خلال أكثر من 17 عاما.

وقفز اليوان في المعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الدولار بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على بقية الواردات الصينية، ليرجئ فرض رسوم على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية. وجاء هذا الإعلان بعد تجدد المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.