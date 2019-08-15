مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: عوضت الأسهم اليابانية معظم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة تقريبا بفضل إرجاء واشنطن البدء في فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية. ومنح تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب راحة للأسواق هي في أمس الحاجة إليها، مع تلقي قطاع صناعة الرقائق والشركات المرتبطة بأبل في اليابان أقوى دفعة.

وربح المؤشر نيكي القياسي واحدا في المئة ليغلق عند 20655.13 نقطة، معوضا معظم الانخفاض البالغ 1.1 في المئة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المئة إلى 1499.50 نقطة.

وقفزت أسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل والشركات المرتبطة بالرقائق المدرجة في طوكيو.

وقفز سهم تايو يودن 6.3 في المئة، وصعد سهم موراتا للتصنيع وتي.دي.كيه كورب 3.3 في المئة و4.3 في المئة على الترتيب.

