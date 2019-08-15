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«رويترز»: انخفضت أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، مما محا بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية ما تسبب في انحسار التوترات التجارية.

وتراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 60.84 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 في المئة أمس الأول مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر

وهبط النفط الأميركي 62 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 56.48 دولاراً للبرميل، بعد أن زاد أربعة في المئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، ما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها النفط ضغطت أيضا على أسعار الخام وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على بعض المنتجات ما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفها الرسوم.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس لتصل إلى 443 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 2.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 3.7 ملايين برميل بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 910 آلاف برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 810 آلاف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي 640 ألف برميل يوميا إلى 7.7 ملايين برميل يوميا.

