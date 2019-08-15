مال وأعمال

فيينا - «كونا»: أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك ان سعر سلة خاماتها الـ 14 ارتفع الثلاثاء الماضي بواقع 1?51 دولار ليستقر عند 59?47 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 57?96 دولاراً للبرميل يوم الاثنين الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء «أوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل. وتضم سلة «أوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا هي خام (صحارى) وكان وزراء نفط من داخل وخارج أوبك اتفقوا في الثاني من شهر يوليو الماضي خلال مؤتمرهم الوزاري على تمديد قرار خفض الانتاج فترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي في 31 مارس 2020.

