مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1?18 دولار ليبلغ 59?34 دولاراً مقابل 58?16 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية سجلت أسعار النفط امس ارتفاعا ملحوظا بعد ما ابدت الولايات المتحدة نيتها تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الصينية وهو ما أدى إلى تقليل حدة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2?73 دولار لتبلغ عند التسوية 61?30 دولاراً للبرميل وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2?17 دولار لتسجل عند التسوية 57?10 دولاراً للبرميل.

