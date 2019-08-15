مال وأعمال

ارتفعت قيمة الفائض التجاري للكويت خلال الخمسة أشهر الأول من العام الحالي بنسبة 8.08 في المئة على أساس سنوي.

وحسب مسح «مباشر» الذي استند لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، سجل الفائض التجاري للفترة من يناير وحتى مايو 2019 نحو 4.28 مليارات دينار (14.11 مليار دولار). وكان الفائض التجاري خلال الخمسة أشهر الأول من 2018 نحو 3.96 مليارات دينار (13.06 مليار دولار). وأسهم في ارتفاع الفائض التجاري بالـ 5 أشهر تراجع الواردات الكويتية بنسبة 6.2 في المئة إلى 4.34 مليارات دولار، مقارنة بـ4.63 مليارات دينار في الفترة المناظرة من العام السابق.

وأشار البيان إلى نمو حجم الصادرات الكويتية في 5 أشهر بنسبة 0.3 في المئة عند 8.62 مليارات دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 8.59 مليارات دينار في الفترة المماثلة من 2018.

وسجل التبادل التجاري للكويت في الخمسة أشهر الأول من 2019 نحو 12.95 مليار دينار، بانخفاض 2 في المئة عن مستواه في ذات الفترة من العام الماضي والبالغ 13.21 مليار دينار.

وحول شهر مايو الماضي فقط، تراجع الفائض التجاري للكويت 4.7 في المئة عند 930 مليون دينار، مقارنة بـ976 مليون دينار في الشهر المناظر من 2018. ضغط على الفائض التجاري تراجع الصادرات الكويتية خلال مايو السابق 5.5 في المئة عند 1.83 مليار دينار، مقابل 1.94 مليار دينار في نفس الشهر من العام السابق.

ولفت البيان إلى أن حجم واردات الكويت في مايو الماضي بلغ 903 ملايين دينار، بتراجع 6.3 في المئة عن قيمتها في الشهر المقارن من 2018 البالغ 963 مليون دينار. وفي نفس الشهر، تراجع حجم التبادل التجاري للكويت 5.7 في المئة، مسجلاً 2.74 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ في مايو من العام السابق 2.90 مليار دينار.

وبلغ معدل التغطية في مايو السابق 203 في المئة، مقارنة بـ201.3 في المئة في نفس الشهر من 2018، فيما سجل معدل التغطية باستثناء السلع النفطية 18.5 في المئة، مقارنة بـ18.6 في المئة في مايو 2018.

الوجهات

واحتلت الهند الصدارة لأسهم الدول المصدر إليها عدا السلع النفطية بقيمة 46.3 مليون دينار خلال مايو السابق، وتبعتها العراق بـ28.5 مليون دينار، ثم السعودية 18.3 مليون دينار، والصين 15.4 مليون دينار.

وعلى الجانب الآخر احتلت الصين الصدارة لأهم الدول المستورد منها بقيمة 159 مليون دينار، وتبعتها الولايات المتحدة 99 مليون دينار، ثم الإمارات 95.2 مليون دينار، و55 مليون دينار واردات من الهند.

