مال وأعمال

تلقى البنك الأهلي المتحد المدرج ببورصتي الكويت والبحرين وشركته التابعة البنك الأهلي المتحد عرض شراء من «صالح الذكير» لأسهمها المجتمعة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك».

وحسب بيان لبورصة الكويت، فإن أسهم الأهلي المتحد المجتمعة في «كميفك» تبلغ 74.3 في المئة من الأسهم المصدرة.

يشار إلى أن رأسمال كميفك يبلغ 26.38 مليون دينار ، موزعاً على 263.81 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. ويستحوذ البنك الأهلي المتحد البحريني على 67.33 في المئة في البنك الأهلي المتحد الكويتي. وكان البنك الأهلي المتحد الكويتي نفى في نهاية يوليو السابق، تلقي اتصالات أولية من أطراف عدة أعربت عن اهتمامها بشراء حصة «المتحد» في «كميفك»، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال في طور المناقشات الأولية، ودراسة الفرض البديلة. ويمتلك الأهلي الكويتي 49.55 في المئة في رأسمال «كميفك»، فيما يمتلك البنك الأهلي المتحد البحريني حصة بنحو 25 في المئة في رأس المال.

