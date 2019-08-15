مال وأعمال

أصدرت محكمة التمييز حكماً لصالح شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، والممثل القانوني لشركة إسكان العقارية، والذي يقضي بوقف نفاذ حكم ضدهما في دعوى ندب خبير لتصفية حساب، لحين الفصل في التمييز، وفق بيان لبورصة الكويت امس.

وكانت محكمة أول درجة قضت في الدعوى الأصلية المُشار إليها برفضها، والفرعية المرفوعة من قبل «يونيكاب» و«إسكان»، بإلزام الخصم (سعيد دشتي وآخرين) بمبلغ 279.567 ألف دينار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وفي يونيو 2019، قضى حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المُستأنف في الدعوى الفرعية بإلزام المُستأنف (سعيد دشتي) بأداء المبلغ المحكوم به والقضاء بإلغائه في هذا الشق بالنسبة للمُستأنف فقط. وقضى الحكم مجدداً برفض الدعوى الفرعية لصورية وبطلان عقد بيع وتسجيل القسيمة رقم (2) المُسجلة باسم المستأنف عليا الثانية - شركة إسكان العقارية - وما يترتب عليها من آثار خصها بطلان عقود البيع والتسجيل المُتعاقبة عليه والمسجلة باسم المُستأنف ضدهم.

