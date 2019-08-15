مال وأعمال

قال رئيس قسم التحليلات الشاملة لدى «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبيك ان قوة الدافع الائتماني تتجلّى بشكل واضح في المنحى السلبيّ الذي اتخذه النمو خلال الربع الثاني. وخلافاً لارتفاع عدد المشاركين في السوق ممن يعتقدون أن اقتصاد المملكة المتحدة قد دخل في حالة ركود منذ أبريل، نرى بوادر نمو محتمل للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث. ويرجع السبب في ذلك إلى أن النمو البريطاني يبدو ككرة مرتدّة، حيث ارتفع في الربع الأول بنسبة 0.5 في المئة ليتجاوز المتوسط في الدول الصناعية السبع، لينتقل في الربع الثاني إلى الجانب السلبي عند نسبة -0.2%، ما زاد المخاوف حول الدخول في مرحلة ركود اقتصادي. ونجمت مرحلة الانكماش هذه عن إغلاق المصانع وتداعيات تكدّس المخزون من المرحلة السابقة للبريكست. ويعكس هذا النمو المخيب للآمال خلال الربع الثاني مدى الحاجة لنمو ائتماني جديد، ويوضّح قوّة الدافع الائتماني.

وزاد ان الاقتصاد البريطاني كان مدفوعاً خلال السنوات العشر الماضية بتدفق عالٍ للائتمانات الجديدة؛ لاسيّما بين عامي 2015 و2017، حيث وصل الدافع الائتماني إلى مستوى قياسي مرتفع بنسبة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما بعد البريكست مباشرة. وتراجع الدافع الائتماني بشكل كبير منذ ذلك الحين ليرضخ إلى حالة انكماش استمرت سبعة أرباع متتالية. ونعتقد أن ذلك يشكل العامل الرئيس الذي يسبب انخفاض الاقتصاد البريطاني. وعلى الرغم من اختلاف نطاقها وسعتها، يمكننا ملاحظة التشابه الواضح بين طول مدة الانكماش والأزمة المالية العالمية (نسبة الدافع الائتماني تبلغ -4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث تقاريرنا). وفضلاً عن ركود الاستثمار في الأعمال التجارية التي استمرّت أربعة أرباع متتالية، يشكل الافتقار لنمو ائتماني جديد دليلاً إضافياً على مرحلة ركود مقبلة.

وأضاف: توقعنا في الماضي حدوث ركود اقتصادي في المملكة المتحدة جرّاء انكماش الدافع الائتماني. وخلافاً لارتفاع عدد المشاركين في السوق ممن يعتقدون أن اقتصاد المملكة المتحدة قد دخل في حالة ركود منذ أبريل، نرى بوادر نمو محتمل للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث. وترجّح توقعاتنا أن يمرّ الربع الثالث بحالة من الركود، وليس الانكماش. ونترقّب إصدار أول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في 11 نوفمبر بعد انقضاء الموعد النهائي الأولي للبريكست.

تعزيز المخزونات المكدّسة

وأشار إلى أنه من المحتمل أن ينجم الارتداد «غير المتوقّع» الذي ندعو إليه عن تعزيز المخزونات المكدّسة قبل الوصول إلى الموعد النهائي للبريكست في 31 أكتوبر (كما هي الحال مع الارتفاع بنسبة 0.5% في الربع الأول)، والتحسّن الطفيف في قطاع الخدمات المرتبط بتحسّن ثقة المستهلكين. وفي هذا الإطار، نلاحظ بعض علامات الانتعاش الاقتصادي حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.4 في يوليو، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإنشائي إلى 45.3 على الرغم من بقائه عند مستوى منخفض وأوضح ديمبيك نظراً لمزيج المخزونات المكدّسة والمعنويات الإيجابية للمستهلكين، نستبعد وقوع انكماشٍ لربع سنة آخر، والذي سيؤدي إلى ركود فعلي. وسيشعر الاقتصاد ببعض الراحة على المدى القصير نتيجة المخزونات المكدّسة، لكن ارتفاع هذه المخزونات ليس مؤشراً على اقتصادٍ شديد الديناميكية. ولا يتمتع الاقتصاد البريطاني بقوة كافية لمواجهة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونتوقع أن تشهد المملكة المتحدة نمواّ أعلى بقليل من الصفر خلال الربع الثالث، ما سيعطي إشارات استقرار غير حقيقية؛ إذ إن الركود يلوح في الأفق!

الانتخابات المبكرة

وشدد على أنه قد ينجم الركود عادة عن عاملين رئيسيين يتمثلان في قلة الاستثمارات والائتمانات الجديدة في الاقتصاد. ولا يحتاج الركود سوى المسبّب الذي قد يتمثل في تدهور إضافي للنمو العالمي، أو يرتبط بالحرب التجارية، أو بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالصدفة ودون أي صفقة. ورأى أنه لم نصل إلى هذا السيناريو بعد، حيث نتوقع إجراء انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة لتأجيل موعد بريكست مرة أخرى، وهذا ما أكدته تعيينات مجلس الوزراء في شهر يوليو، وأبرزها تعيين دومينيك كامينجز، الذي يعمل كرئيس أركان فعلي لبوريس جونسون، ويلعب دور مدير الحملة في إشارةٍ لتوجّه رئيس الوزراء نحو الانتخابات واستعداده لها.

